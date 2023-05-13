معيوف: الاكتشاف النفطي الجديد يزيد فرص زيادة الإنتاج

الوطن| رصد

قال المستشار النفطي الليبي، عبد الجليل معيوف، إن “كل اكتشاف جديد له أهميته في تحديد المناطق ذات المؤهلات المشجعة، لكل نشاطات الاستكشاف المستقبلية”.

جاء ذلك تعليقا على اكتشاف شركة روسية لحقل نفطي جديد في ليبيا، ووفق المؤسسة الوطنية للنفط، فإن الاكتشاف النفطي جاء بعد حفر الشركة الروسية “تات نفط” واختبار البئر الاستكشافية “إف 1- 82/4″، على عمق إجمالي يبلغ 8.5 ألف قدم، بحوض غدامس.

وأضاف معيوف، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن الاكتشاف الجديد يشجع كل الشركات التي لديها امتيازات في المنطقة للبحث والتنقيب، ويزيد من فرص زيادة الإنتاج، وبالتالي يعزز ميزانيات المؤسسة الوطنية للنفط، ويؤثر في زيادة الدخل بصفة عامة، لكنه يتطلب الكثير من الوقت.

يشار إلى أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، بنحو 48.4 مليار برميل.