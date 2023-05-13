يخاطر ساركوزي بمحاكمة جديدة بشأن التمويل لحملته في ليبيا

ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية أمس الجمعة أن ممثلوا الادعاء الفرنسيون طالبوا يوم الخميس بمواجهة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المتورط في مشاكل قانونية منذ ترك منصبه وذلك لمحاكمة جديدة بشأن تمويل ليبيا المزعوم لحملته الانتخابية عام 2007 .

وبحسب الصحيفة قال ممثلوا الادعاء في الجرائم المالية في فرنسا أن ساركوزي و 12 آخرين يجب أن يواجهوا المحاكمة بسبب اتهامات بأنهم سعوا للحصول على تمويل بملايين اليورو من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي لحملته .

وقال الادعاء في بيان أن ساركوزي متهم بالفساد وتمويل حملات غير مشروعة وإخفاء الأموال العامة وفقا للصحيفة التركية .