اقتصاد

يخاطر ساركوزي بمحاكمة جديدة بشأن التمويل لحملته في ليبيا –

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

ذكرت صحيفة ديلي صباح التركية أمس الجمعة أن ممثلوا الادعاء الفرنسيون طالبوا يوم الخميس بمواجهة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي المتورط في مشاكل قانونية منذ ترك منصبه وذلك لمحاكمة جديدة بشأن تمويل ليبيا المزعوم لحملته الانتخابية عام 2007 .

وبحسب الصحيفة قال ممثلوا الادعاء في الجرائم المالية في فرنسا أن ساركوزي و 12 آخرين يجب أن يواجهوا المحاكمة بسبب اتهامات بأنهم سعوا للحصول على تمويل بملايين اليورو من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي لحملته .

وقال الادعاء في بيان أن ساركوزي متهم بالفساد وتمويل حملات غير مشروعة وإخفاء الأموال العامة وفقا للصحيفة التركية .

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Salma Ben Ragab is a student at the University of Tripoli, Faculty of Media, Journalism. I work in many civil society organizations and is a writer
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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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