تنوية هـــام للمتغيبين من أعضاء هئية الشرطة عن العمل

تنوه مديرية امن طرابلس انه و في اطار تنظيم العمل داخل مكونات المديرية و تنفيذا للأوامر المستديمة و تطبيقا للقانون، و عملا بأحكام نصوص المادتين 37-128 من قانون رقم 5 لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2019 بشان هيئة الشرطة و القاضيتين بحرمان عضو هيئة الشرطة من راتبه عن مدة غيابه عن العمل بدون اذن ، و باعتباره مستقيلا اذا تغيب بغير عذر مدة 45 يوم غير متصلة او تغيب مدة 30 يوم متصلة او اذا صدر بشانه قرار نقل او ندب او تكليف و امتنع عن تنفيذه بانقضاء 30 يوم من إعلانه.

وعليه لن يتم تمكين أي عضو من أعضاء هيئة الشرطة المتغيبين عن العمل و الذين تجاوزت مدة غيابهم 30 يوم ولم يتم البث في امرهم من قبل مجالس التحقيق في واقعة تغيبهم .

وذلك لتلافي الوقوع في أي اجراء اداري او مالي مخالف للقانون.