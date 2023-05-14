ارتفاع الدولار.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاحد 14 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 14 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7886 دينار، مسجلاً ارتفاعاً نسبياً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1956 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9608 دينار، والدولار الكندي 3.5321 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2443 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2768 دينار، والدرهم الإماراتي 1.304 دينار، والدينار التونسي 1.568 دينار، والدرهم المغربي 0.474 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: