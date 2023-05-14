مباحثات ليبية سعودية لتعزيز التعاون المالي والاقتصادي

أجرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، السبت، مباحثات مع السلطات السعودية تناولت تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء عقد في مدينة جدة غربي المملكة، بين وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد المبروك، ونظيره السعودي محمد عبد الله الجدعان، وفق بيان لوزارة المالية الليبية.

وبحسب الوزارة، ناقش الوزيران الليبي والسعودي “التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي”.

ويأتي اللقاء “على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي تشارك فيها وزارة المالية الليبية بوفد رفيع المستوى برئاسة المبروك بصفته محافظًا لدولة ليبيا لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية”، وفق المصدر نفسه.

وأوضحت المالية الليبية أن “اللقاء ناقش الخطوات الفعلية والعملية التي من شأنها تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة ليبيا والمملكة العربية السعودية، والرفع من مستوى التشاور والتنسيق المشترك بالمؤسسات المالية العربية والدولية التي تساهم بها الدولتان”.

وتختتم مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، السبت، اجتماعاتها السنوية في جدة التي انطلقت الأربعاء، لبحث التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء.

وجمعت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية على مدى 4 أيام لهذا العام، وزراء من 57 دولة عضوا، وكبار المسؤولين الحكوميين، ورؤساء المنظمات الدولية.