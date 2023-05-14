الخارجية الجزائرية تتجاهل مراسلات “المنقوش”

صرح مصدر لصحيفة الاقتصادية بالقول أن وزارة الخارجية الجزائرية تتجاهل مراسلات وزير الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية “نجلاء المنقوش” والتي طالبت فيها وزارة الخارجية الجزائرية فتح المعابر الحدودية بين ليبيا والجزائر .

أضاف المصدر أن “المنقوش” راسلت الخارجية الجزائرية ثلاث مرات دون رد وتضمنت المراسلات سبب عدم فتح المعابر بين البلدين رغم جاهزيتها .

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات وصلت إلى فتح المعابر بين البلدين لتبادل التجاري فقط ولكن لاتزال هناك مماطلة من الجانب الجزائري رغم فتحها جميع المعابر الحدودية مع تونس والبالغ عددها 6 .