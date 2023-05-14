اقتصاد

“والي” يعلق على تزوير الأرقام الوطنية –

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

علق الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” بخصوص مصلحة الأحوال المدنية بالقول: ( 89 ) ألف رقم وطني مزور منهم ( 23 ) ألف رقم وطني مزور تم صرف لهم منحة الزوجة والأبناء ، ومنهم ( 2500 ) رقم وطني مزور تم صرف لهم منحة المصرف المركزي بطاقة العشرة آلالاف دولار ، ومنهم ( 15 ) ألف رقم وطني مزور تم منحهم بطاقة إنتخابية !!!و( 17500 ) رقم وطني مزور منحهم جوازات سفر ليبية ..!!!

وتابع: بالإضافة إلى حصول جزء من هذا الرقم الكبير على مرتبات شهرية كموظفين بالدولة وصل إجمالي مرتباتهم لما يزيد عن ( 208 ) مليون دينار ليبي شهرياً.

والجدير بالذكر أن هذه الأرقام الوطنية المزورة تنقسم الى فئتين هما :الفئة الأولى: أرقام وطنية مزورة وهمية ليس لها مالك حقيقي تم تزويرها من قبل موظفين ليبيين للإستفادة.

الفئة الثانية: أرقام وطنية مزورة منحت لأجانب وبعد التدقيق إتضح أن أصحابها من دولة السودان وتشاد والنيجر ومصر وتونس ..!!!

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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