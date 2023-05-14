نقابة الأطباء تقدم شكوى للنائب العام بشأن قرار زيادة الرواتب

تقدمت نقابة أطباء ليبيا، للنائب العام ضد عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، ووزير المالية لعدم تنفيذهم قرار زيادة رواتب الأطباء.

وتضمنت الشكوى أن المشكو في حقهم ارتكبوا جريمة الإهمال في تنفيذ قرارات حكومية وتصنيف الأطباء دون مراعاة خصوصية المهنة.

وحملت شكوى نقابة أطباء ليبيا، الدبيبة ووزير ماليته المسؤولية التامة في تدني الخدمات الصحية.

وأهابت الشكوى الى تدخل النائب العام السريع قبل حدوث انهيار في قطاع الصحة حيث تنادى الأطباء لتقديم استقالاتهم وإضراب الأطقم الطبية.

وطالبت بمحاسبة المسؤولين عن تأخر نيل الأطباء والعناصر الطبية لحقوقهم.