تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 15 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاثنين 15 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7862 دينار، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2009 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9681 دينار، والدولار الكندي 3.5393 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2443 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2762 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3034 دينار، والدينار التونسي 1.5639 دينار، والدرهم المغربي 0.4738 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: