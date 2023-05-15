انخفاض للدولار.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 15 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 15 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 15 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية: سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7981 د‫.‬ل – للبيع – 4.7742 د.ل للشراء ▪️ الدولار 🇺🇲

5.2450 ~5.2400 دينار▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6900 ~5.6500 دينار ▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

610 دينار ▪️ الباوند =6.35 دينار ▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2600 ~5.255 دينار ▪️ دولار حوالة دبي =5.27 دينار ▪️ الليرة التركية

0.27 دينار ▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار ▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار ▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار ▪️ كسر ذهب 18 ب250 دينار ▪️ الذهب المسبوك = 255.0 للجرام دولار بشيك التجارة والتنمية =5.32 ~ 5.315 دينار دولار بشيك الوحدة =5.31 ~ 5.315 دينار نسبة سحب البطاقات دولار = 7.00% الدينيز نسبة سحب بطاقات دولار = 3.20% الامان

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