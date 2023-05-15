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انخفاض للدولار.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاثنين 15 مايو 2023

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 15 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 15 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.7981 د‫.‬ل – للبيع – 4.7742 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲
5.2450 ~5.2400 دينار▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.6900 ~5.6500 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
610 دينار

▪️ الباوند =6.35 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.2600 ~5.255 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =5.27 دينار

▪️ الليرة التركية
0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني
7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب250 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 255.0 للجرام

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.32 ~ 5.315 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.31 ~ 5.315 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 7.00% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.20% الامان

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