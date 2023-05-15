مطار معيتيقة يستقبل أولى رحلات مصر للطيران للشحن الجوي

أعلنت الشركة الليبية للخدمات الأرضية، أنها استقبلت أولى رحلات شركة مصر للطيران الخاصة بالشحن الجوي، وذلك بعد توقف دام أكثر من 8 سنوات.

وأضافت الشركة، عبر صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه “في إطار توسيع نشاط الشركة التجاري، استقبلت محطة مطار معيتيقة الدولي،، أولى رحلات شركة مصر للطيران الخاصة بالشحن الجوي وتم تقديم كافة الخدمات الأرضية والمناولة للطائرة بالإضافة إلى عملية تخزين البضائع وتسليمها إلى أصحابها”.

وتابعت الشركة أنه “من المتوقع أن تستمر في تسيير رحلاتها بشكل منتظم بواقع 5 رحلات أسبوعيا”.