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تحديث جديد.. صعود أسعار الدولار والعملات الأجنبية والذهب اليوم الاثنيــن

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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 15 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار 🇺🇲
ب5.2600~ 5.2550 دينار

اليورو 🇪🇺
ب5.6900 ~5.6500 دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2700 ~5.2650 دينار

• حوالات / دبي = 5.31 دينار

• الباوند = 6.35 دينار

•ليرة تركية = 0.27 دينار

•الدينار التونسي= 1.73 دينار

أسعار الذهب والفضة :-

▪️كسر ذهب 18 ب250.00 LYD
▪️كسر ذهب 21 ب291.70 LYD
▪️كسر ذهب 22 ب305.63 LYD
▪️كسر ذهب 24 ب333.33 LYD

▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 LY 🔼

▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار

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