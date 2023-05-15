تحديث جديد.. صعود أسعار الدولار والعملات الأجنبية والذهب اليوم الاثنيــن

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 15 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار 🇺🇲
ب5.2600~ 5.2550 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.6900 ~5.6500 دينار
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.2700 ~5.2650 دينار
• حوالات / دبي = 5.31 دينار
• الباوند = 6.35 دينار
•ليرة تركية = 0.27 دينار
•الدينار التونسي= 1.73 دينار
أسعار الذهب والفضة :-
▪️كسر ذهب 18 ب250.00 LYD
▪️كسر ذهب 21 ب291.70 LYD
▪️كسر ذهب 22 ب305.63 LYD
▪️كسر ذهب 24 ب333.33 LYD
▪️فضة كسر ب2.55 ~2.85 LY 🔼
▪️فضة جديدة :
▪️ب09 ~25 دينار على حسب العيار
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