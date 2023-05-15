دولة أوروبية تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا

أعلنت هولندا، الإثنين، إعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، والتزامها بتعزيز السلام والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك خلال احتفالية أُقيمت بمقر السفارة في طرابلس، حضرها مسؤولون من وزارتي الخارجية الهولندية والليبية، وعدد من السفراء المعتمدين لدى طرابلس، وفق وكالة الأناضول.

وقالت السفارة الهولندية في صفحتها على “فيسبوك” إنه “يسعدنا أن نعلن عن افتتاح مكاتب سفارة هولندا في ليبيا”.

وأضافت أن “حضورنا المتجدد يعكس التزامنا بتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا”.

وعام 2011، غادرت البعثة الهولندية وجميع البعثات الدبلوماسية الأجنبية ليبيا، بعد اندلاع احتجاجات ضد نظام معمر القذافي الذي أطيح به في العام ذاته.

وبينما عملت جل السفارات الأجنبية من العاصمة التونسية آنذاك، استأنفت بعضها تدريجيا العمل من طرابلس على مدى الأعوام الماضية.

وأردفت السفارة الهولندية: “فخورون بالعمل مع الشركاء الليبيين وتعزيز تعاوننا وعلاقاتنا التجارية والدبلوماسية”.

وشددت على “دعم الانتخابات الشاملة في ليبيا”، مؤكدة على “أهمية حقوق الإنسان في عملية السلام”.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات عام 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة فتحي باشاغا التي كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع العام الماضي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.