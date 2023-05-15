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بالصور.. بدء فتح مسار السكة الحديدية في مصراتة

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

شرعت اليوم الإثنين الغرفة المشكلة لحصر وإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة عملها داخل حدود بلدية مصراتة حيث تم فتح مسار السكة وهدم وإزالة التعديات والمباني الواقعة داخل المسار.

ويأتي ذلك بمشاركة إدارة المهام الخاصة وبالتعاون مع جهاز الشرطة الزراعية وبتنفيذ الشركة العامة للخدمات والنظافة مصراتة، وبناءً على تعليمات السيد المحامي العام بدائرة محكمة إستئناف مصراتة .

وتستمر الغرفة في عملها إلى حين الإنتهاء من إزالة كافة التعديات علي مسار السكة الحديدية من مدينة مصراتة إلى حدود مدينة سرت.

وأهابت الغرفة لجميع المواطنيين بإخلاء المباني التي تم حصرها وترقيمها من قبل اللجنة المشكلة.

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