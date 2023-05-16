خاص.. بالأوراق.. “” تتحصل على عروض شركة ليبيانا الخاصة بالحج لعام 2023

تحصلت صحيفة الاقتصادية حصرياً على دعوة شركة ليبيانا لعطاء لعدد من شركات الدعاية والإعلان وذلك لتقديم عرض فني وتجاري توفير وشراء مستلزمات الحج لسنة 2023 بحسب المواصفات المرفقة بالصور.

وتتمثل كراسة المواصفات الخاصة بمستلزمات الحج إحرام رجالي من القطن – حزام رجالي عدد 10 آلاف ، و10 آلاف ترمس ماء حراري و10 آلاف بطاقة بيانات للحقائب للملابس مجرورة ، 10 آلاف حقيبة حجم متوسطة 23 كيلو للملابس مجرورة .

10 آلاف حقيبة صغيرة 10 كيلو مجرورة ، 10 آلاف حقيبة حجم متوسط للمشرفين للأوراق والمستندات مجرورة، 10 آلاف بطاقة معلومات 10 آلاف سجادة صلاة من القماش 10 آلاف منشفة للوجه 10 آلاف شمسية ، 600 باور بنك للمشرفين.