تغييرات جديدة.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الثلاثاء 16 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7868 دينار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2006 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9713 دينار، والدولار الكندي 3.5483 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2431 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2764 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3036 دينار، والدينار التونسي 1.562 دينار، والدرهم المغربي 0.4735 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: