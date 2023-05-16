أسعار صرف العملات مقابل الدينار في السوق الرسمية

الوطن| رصد

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.97 دينار ليبي في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، مقابل 5.96 دينار أمس، حسب نشرة الأسعار الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

وثبت سعر صرف العملة الأميركية عند 4.78 دينار، وسعر اليورو عند 5.20 دينار.

وعلى صعيد سلة العملات العربية، حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.56 دينار، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، والريال السعودي عند 1.27 دينار.

ولم يطرأ تغيير على سعر اليوان الصيني والليرة التركية ليسجلا 0.68 دينار، و0.24 دينار على الترتيب.

وتاليا قائمة لأسعار صرف العملات: