“تاتنيفت” الروسية تستكمل مشاريعها الموقعة مع ليبيا منذ 2005

ذكر موقع “energy capital power” ومقره جنوب أفريقيا اليوم الإثنين أن شركة تاتنيفت النفطية الروسية قامت باستكشاف نفطي في المنطقة الواقعة في حوض غدامس جنوب العاصمة طرابلس وهذا يمثل تالت استكشاف يتم إجراؤه في المنطقة .

وبحسب الموقع يأتي هذا الاستكشاف بعد حفر بئر على عمق 8.500 قدم وفقًا لـ تاتنيفت الروسية حيث يقدر معدل التدفق بـ 1،870 برميلًا من النفط يوميًا .

تعتبر شركة “تاتنيفت” الروسية هي المشغل بحصة 10.5٪ بينما تمتلك المؤسسة الوطنية للنفط الحصة المتبقية 89.5٪. وتحصلت تاتنيفت على الترخيص من خلال إتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج الموقعة مع المؤسسة الوطنية للنفط في ديسمبر عام 2005 وفقا للموقع .