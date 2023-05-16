خاص.. التجارة والتنمية يفصح ل شروعه استئناف عمليات بيع النقد الأجنبي

كشف مصدر مسؤول بمصرف التجارة والتنمية في تصريح حصري لصحيفة الاقتصادية عن شروع مصرف التجارة والتنمية استئناف عمليات بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض. اعتمادات مستندية وأغراض شخصية بشكل طبيعي واعتيادي وفق المصدر .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا