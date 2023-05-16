اقتصاد

خاص.. التجارة والتنمية يفصح ل شروعه استئناف عمليات بيع النقد الأجنبي –

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف مصدر مسؤول بمصرف التجارة والتنمية في تصريح حصري لصحيفة الاقتصادية عن شروع مصرف التجارة والتنمية استئناف عمليات بيع النقد الأجنبي لكافة الأغراض.

اعتمادات مستندية وأغراض شخصية بشكل طبيعي واعتيادي وفق المصدر .

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صحيفة صدى الاقتصادية

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