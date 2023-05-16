“الكبير” يناقش مع هورندال عدة مواضيع هامة

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” مع “كارولين هورندال” Caroline Hurndall سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة سايمون فيلد Simon Field .

وذلك لمناقشة التشاور مع صندوق النقد الدولي ( IMF) واستمرار التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية وتعزيز برنامج الإفصاح والشفافية وجهود المصرف المركزي في الرفع من قُدرات المصارف التجارية.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تشجيع دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد وأهمية عودة الشركات البريطانية والمساهمة في إعادة الإعمار.