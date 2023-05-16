خاص.. “بليحق” يروي ل تفاصيل إيقاف باشاغا وإحالته إلى التحقيق

كشف المتحدث باسم مجلس النواب “عبد الله بليحق” في تصريح خاص لصحيفة الاقتصادية بأن قرار مجلس النواب بإيقاف رئيس الحكومة “فتحي باشاغا” في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء ليس وليد اللحظة بل منذ جلسات سابقة منذ فترة ، طالب أعضاء مجلس النواب منذ أكثر من جلسة بضرورة التحقيق مع باشاغا وعبرو عن احتجاجهم من عدم تحقيق أي هدف من أهداف التي أنشئت من أجلها الحكومة وذلك عدم الوفاء الحكومة بإلتزاماتها وتحقيق أو انجاز برنامج العمل الذي قدمته لمجلس النواب طيلة الفترة الماضية .

وتابع بالقول: وفي جلسة اليوم تم طرح الموضوع على مجلس النواب ، كما تم استعراض تقرير لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالمجلس حول أداء الحكومة والتي أوصى تقريرها بإيقاف باشاغا ، وبعد مناقشة هذا الآمر في جلسة اليوم ومداولته ونقاشه قرر المجلس بإيقاف باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق وتكليف أسامة حماد بمهام رئاسة الحكومة إلى حين انتهاء التحقيقات .

وأضاف بالقول أن أعضاء مجلس النواب عبرو عن امتعاضهم بجلسة اليوم عن تراخي الحكومة في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها وتحقيق البرنامج الذي قدمته سواء المتعلق بملفات السياسية أو الخدمية وعدم الدخول إلى طرابلس رغم تعهد الحكومة بذلك بأن تمارس مهامها هناك .

وأيضا ما رآه أعضاء النواب من تقاعس في كل الملفات وعدم حضور الحكومة على المستوى السياسي وعدم بذل جهد من أجل فرض نفسها خاصة بأنها السلطة التنفيذية المنتخبة من السلطة التشريعية وكل هذه الأمور أدت إلى إيقاف باشاغا والتحقيق معه ، وتكليف أسامة حماد ، للوقوف على الأسباب التي أدت إلى عدم وفاء الحكومة بإلتزاماتها خلال هذه الفترة منذ نيلها الثقة من المجلس .