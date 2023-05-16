جنائي بنغازي يعلق على اختراق منظومة الرقم الوطني

قال الناطق الرسمي باسم جهاز البحث الجنائي في بنغازي وليد العرفي، إن “عملية تزوير الأوراق الثبوتية تتم بأياد ليبية لفائدة أجانب، موضحاً أنه “تم التوصل إلى هذه الضبطيات بالتعاون بين مختلف أقسام وزارة الداخلية من بحث جنائي، واستخبارات، وجهاز مباحث الأحوال المدنية وغيرها من الأقسام”.

وجاء تصريح العرفي بعد إعلان النائب العام الصديق الصور، عن تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة على مستوى ليبيا، لفحص مضمون منظومة السجل المدني، وتنقية الأرقام الوطنية من الهويات المزورة.

وأكد العرفي أن “هذا الاختراق لمنظومة الرقم الوطني يهدد الأمن القومي، ويضرب التركيبة الديموغرافية للدولة، باعتبار أن ليبيا تتكون من قبائل معروفة، حيث يضرب التزوير النسيج الاجتماعي للبلاد”.

وأوضح أن “جميع الأجهزة الأمنية والقضائية تجندت للقضاء على هذه الظاهرة”، مشيراً إلى أن “غالبية ضبطيات تزوير الأوراق الثبوتية الليبية تتم عبر الجنوب الليبي لفائدة وافدين أفارقة”.