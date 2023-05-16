ارتفاع للدولار.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7981 د‫.‬ل – للبيع – 4.7742 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2725 ~ 5.2675 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6700 ~5.6300 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

615 دينار

▪️ الباوند =6.35 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.31 ~5.3025 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =5.36 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب248.50 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 255.0 للجرام

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.32 ~ 5.315 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.31 ~ 5.315 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 6.75% الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.80% الامان