شاهد.. ماذا عثر مواطن خلال قيامه بجرف ومسح الأرض الخاصة به وجعل السلطات تتحرك

عثر مواطن بالقرب من مستشفى صبراتة، على موقع أثري خلال قيامه بمسح وجرف قطعة الأرض الخاصة به حيث تبين بأنه أثري يعود للعهد الروماني .

جهاز الشرطة السياحية وحماية الاثار ؛ بعد ورود معلومات لفرع الجهاز بالمنطقة الغريبة من قبل أحد المواطنين مفادها العثور على موقع أثري خلال قيامه بمسح وجرف قطعة الأرض الخاصة به بالقرب من مستشفى صبراتة.

وعلى الفور تم فتح محضر بالخصوص وإبلاغ نيابة النظام العام الغربية ومكتب آثار صبراتة ؛ وبتكليف من مدير نيابة النظام العام الغربية إنتقل عضو نيابة النظام العام رفقة رئيس وحدة التحقيق واعضاء التحري بالفرع وخبيرين من الآثار لمعاينة المكان ؛ وبالكشف على الموقع تبين بأنه أثري يعود للعهد الروماني.

واتخذت كافة الإجراءات القانونية بإيقاف المسح ووضع شريط عازل وتكليف أعضاء من الشرطة السياحية بحماية الموقع من العبث والسرقة.