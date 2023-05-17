تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاربعاء 17 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7917 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2038 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9719 دينار، والدولار الكندي 3.5528 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2426 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2777 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3049 دينار، والدينار التونسي 1.562 دينار، والدرهم المغربي 0.4724 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: