أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الاربعاء 17 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاربعاء 17 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 17 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.8036 د.ل – للبيع – 4.7797 د.ل للشراء
▪️ الدولار 🇺🇲
ب5.2700 ~ 5.2650 دينار
▪️ اليورو 🇪🇺
ب5.6700 ~5.6300 دينار
▪️ الدينار التونسي 🇹🇳
615 دينار
▪️ الباوند =6.35 دينار
▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
5.3050 ~5.3000 دينار
▪️ دولار حوالة دبي =5.36 دينار
▪️ الليرة التركية
0.27 دينار
▪️ الجنيه المصري
0.14 دينار
▪️ الدينار الاردني
7.35 دينار
▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار
▪️ كسر ذهب 18 ب248.50 دينار
▪️ الذهب المسبوك = 255.0 للجرام
دولار بشيك التجارة والتنمية =5.32 ~ 5.315 دينار
دولار بشيك الوحدة =5.31 ~ 5.315 دينار
نسبة سحب البطاقات دولار = 6.75% الدينيز
نسبة سحب بطاقات دولار = 3.80% الامان
أضف تعليقـك