بن قدارة يعطي الإذن ببدء تشغيل مجمع مليتة بعد عمرة شاملة

الوطن| رصد

أعطى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، “فرحات بن قدارة”، الإذن ببدء تشغيل مجمع مليتة الصناعي بعد استكمال أعمال العمرة الشاملة به.

وكانت المؤسسة قد بدأت في 30 أبريل الماضي، إجراء عمرة شاملة للمجمع وحقلي بحر السلام والوفاء أيضًا، حينها أعطى بن قدارة الضوء الأخضر بالبدء في عملية الإيقاف التام في المجمع والحقلين، لتنفيذ العمرة.

يذكر أن مجمع مليتة يقع على بعد نحو 22 كيلومترًا شرق مدينة زوارة، ويتكون من معملين، الأول لمعالجة النفط والمكثفات المنتجة من حقل الوفاء، والثاني لمعالجة الغاز والمكثفات المنتجة من منصة صبراتة.