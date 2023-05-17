“شكشك” يشدد على ضرورة الحد من التوسع في الإنفاق التسييري

شارك رئيس ديوان المحاسبة الليبي “خالد شكشك” في الاجتماع الموسع بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي .

تناول الاجتماع عرض المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية التي تعكس الوضع العام للاقتصاد الليبي، ومن بينها مستويات الإنفاق العام والإنفاق الموازي للعام 2022م.

وأوضح رئيس الديوان بدور الفريق المختص المكوّن من البنك المركزي وديوان المحاسبة والوزارات المختصة في جمع البيانات، وعقد المشاورات الفنية مع البنك الدولي وصندوق النقد الأجنبي.

وشدد على ضرورة الاستفادة من التجارب السابقة و تحمل الجميع للمسؤولية، واستثمار المؤشرات المالية الإيجابية في دعم قرارات الحكومة في اتجاه تحسين الوضع الاقتصادي العام، والحد من التوسع في الإنفاق التسييري، والتوجه نحو التنمية، وتفعيل المشروعات الاستراتيجية.