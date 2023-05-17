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“شكشك” يطالب برفع الدعم عن الوقود ويحذر من أزمة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

شدد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك على اهمية رفع الدعم عن المحروقات، مؤكداً أنه أصبح واجبا وطنيا بالنظر إلى الأسعار في الدول المجاورة.

وأوضح خالد شكشك خلال اجتماع لمجلس وزارء حكومة الوحدة الوطنية، أنّ الدولة عانت خلال سنوات الانقسام نتيجة “الإنفاق الموازي” مما يشكل ضغطا على النقد الأجنبي، مضيفا أنّ حجم الإنفاق الموازي أكبر من الأرقام المعلنة.

وحذر شكشك من أن “الإنفاق الموازي يشكل ضغطًا على النقد الأجنبي بتنشيطه للسوق السوداء وقد يخلق أزمة سيولة”، مضيفاً “أنّ تغيير سعر الصرف ورفع الإنفاق التنموي خلال عامي 2021 و2022 كان إيجابيا”.

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