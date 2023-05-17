حقيقة إغلاق المقاصة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية

ذكر محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير أنّ توفر البيانات والإحصاءات خلال تولي حكومة الوحدة الوطنية ساهم في استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي كانت متوفقة منذ 10 سنوات.

وأضاف الكبير أنّ مصرف ليبيا المركزي قدّر حجم الدين العام الموازي لسنة 2023 بلغ 8 مليار دينار، والدين العام أثر سلبا على السيولة النقدية وقوة الدينار، حسب صحيفة عين ليبيا.

وتابع الكبير أنّ الاستقرار الذي وفرته حكومة الوحدة الوطنية ساعد في استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، معتبرا أنّ استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم يكن بالأمر السهل.

ونفى الكبير إغلاق المقاصة بين مصارف المنطقة الشرقية والغربية باعتبارها جزءا من نظام المدفوعات الوطني، مشيرا إلى أنّ هناك بعض المصارف تستنفد سيولتها النقدية كاملة وتقوم بتعليق الصكوك لأنها تنفق دون تغطية نقدية

وأشار الكبير إلى أنّ أكبر مشكلة تواجه المركزي هي في مصرف التجارة والتنمية، وأنّه يتم العمل على حل المشكلة بالتنسيق مع فرع المركزي ببنغازي.