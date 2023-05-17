النائب العام يستعرض تقرير الرقابة على تقنية المعلومات

شارك رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” في الاجتماع المنعقد بمقر مكتب النائب العام بحضور النائب العام ورئيس مصلحة الأحوال المدنية ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي وفريق الرقابة على تقنية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية لاستعراض تقرير المهمة الرقابية على تقنية المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية.

حيث تم خلال هذا الاجتماع استعراض المنهجية الرقابية المتبعة وفقاً للمعايير الدولية (الانتوساي والايزو ) بالإضافة إلى عرض أبرز المخاطر المحتملة والتوصيات بهدف دعم المصلحة للعمل وفقا لبيئة رقمية موثوقة وآمنة تلبّي تطلعات المصلحة في بناء قاعدة بيانات وطنية وتحسين تقديم الخدمات للموطنين.

وأشاد “شكشك” بجهود النائب العام في متابعة ملف تشوهات البيانات الوطنية خصوصاً ما يتعلق بمنظومة الرقم الوطني، مؤكداً ضرورة تكاثف الجهود لتكوين قاعدة بيانات ذات موثوقية تتناسب مع المعايير الدولية.