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ارتفاع جديد للدولار.. اخر اسعار العملات والذهب في السوق السوداء

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 17 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار 🇺🇲
ب5.3000 ~ 5.2950 دينار

اليورو 🇪🇺
ب5.6700 ~5.6300 دينار

• الباوند = 6.35 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳
نقداً
615 دينار تونسي
تحويل
600 دينار تونسي

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.3450 ~5.3400 دينار

• حوالات / دبي = 5.38 دينار

اخر اسعار الذهب :

كسر ذهب 18 ب249.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب291.08 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب304.94 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب332.66 دينار

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