ارتفاع جديد للدولار.. اخر اسعار العملات والذهب في السوق السوداء

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 17 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار 🇺🇲
ب5.3000 ~ 5.2950 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.6700 ~5.6300 دينار
• الباوند = 6.35 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
نقداً
615 دينار تونسي
تحويل
600 دينار تونسي
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب 5.3450 ~5.3400 دينار
• حوالات / دبي = 5.38 دينار
اخر اسعار الذهب :
كسر ذهب 18 ب249.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب291.08 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب304.94 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب332.66 دينار
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