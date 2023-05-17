ارتفاع جديد للدولار.. اخر اسعار العملات والذهب في السوق السوداء

سجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 17 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار 🇺🇲

ب5.3000 ~ 5.2950 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.6700 ~5.6300 دينار

• الباوند = 6.35 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

نقداً

615 دينار تونسي

تحويل

600 دينار تونسي

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.3450 ~5.3400 دينار

• حوالات / دبي = 5.38 دينار

اخر اسعار الذهب :

كسر ذهب 18 ب249.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب291.08 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب304.94 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب332.66 دينار