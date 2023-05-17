الداخلية تبحث إجراءات منع تهريب الوقود وتشدد على استمرار حملات التفتيش

عقد صباح اليوم الاربعاء اجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات ورئيس لجنة معالجة وحلحلة أزمة الوقود والغاز لواء “بشير أبوالقاسم الأمين” بحضور المحامي العام الزاوية ومدير الإدارة العامة لدعم المركزي ومدراء أمن “زوارة والسهل الغربي وصبراته والعجيلات” ومساعد مدير أمن الزاوية للشؤون الأمنية ورئيس قسم المتابعة بمكتب الوكيل ومساعد مدير الإدارة العامة للتفتيش و المتابعة ومندوب عن جهاز الأمن الداخلي ورئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط و الغاز وعضو لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط والغاز وعضو لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط و الغاز ومدير عام العمليات بشركة البريقة لتسويق النفط و الغاز ومدير إدارة التفتيش و المتابعة بشركة ليبيا للنفط ومدير إدارة التفتيش و المتابعة بشركة الشرارة للنفط ومدير إدارة العمليات بشركة الراحلة.

وتناول الاجتماع مناقشة عدة نقاط منها استعراض محضر الاجتماع السابق وبيان ما تم تنفيذه و ما لم ينفذ و مناقشة الحصص الممنوحة للمنطقة الجنوبية وآلية توزيعها والإجراءات التي تم بموجبها منعاً للتهريب والتأكيد على الاستمرار في القيام بالجولات التفتيشية و إحالة المخالفات و الضبطيات إلى لجنة التحقيق المشكلة بالخصوص.

كما نوقش أيضاً الإشكاليات المتعلقة بشركات النقل و قسم المبيعات بالشركة وعدم تهريب الوقود ؛ بالإضافة إلى استعرض الإجراءات الفنية والأمنية بشأن نقل و تأمين الوقود إلى محطات غرب وجنوب طرابلس.