وسائل إعلام محلية تكشف تفاصيل خلاف حاد بين أبناء “حفتر” على منصب “رئيس المؤسسة الوطنية للنفط”

أوضحت مصادر مطلعة بحسب وسائل اعلام محلية أن خلاف جديد تفجـر بين بلقاسم حفتر “المستشار السياسي لأبيه”، وبين شقيقه صدام، ذراع أبيه اليمنى العسكرية، بسبب منصب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب منصة “ليبيا برس” الالكترونية، أوضحت المصادر أن “بلقاسم يسعى لتغيير رئيس مجلس إدارة “الوطنية للنفط”، فرحات بن قدارة”.

وأضافت المصادر أن “بلقاسم كان غير راضٍ على الصفقة التي تمت بين إبراهيم الدبيبة وصدام حفتر، بتعيين بن قدارة”. حسب قولها.

وأشارت المصادر أن “بلقاسم يسعى للبحث عن شخص بديل في مجال النفط لتعيينه بدلاً من فرحات بن قدارة”.

وأكدت المصادر أن “بلقاسم مستعد لإعادة مصطفى صنع الله لمنصبه كرئيس لـ”الوطنية للنفط”، حال عدم قدرته على إيجاد بديل جديد لـ بن قدارة”.

المصدر: ليبيا برس