شاهد.. تصريحات جديدة للدبيبة حول منحة الزواج والإسكان والقروض والمرتبات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أن الحكومة ماضية في تقديم الخدمات للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتنفيذ المشروعات وتحقيق الإنجازات مهما كانت الصعوبات والعراقيل.

وقال الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء العادي الخامس لعام 2023 بطرابلس اليوم الأربعاء إن التنافس بات على أشده بين الليبيين في التغيير والبناء لا في القتل وحمل السلاح.

وأضاف الدبيبة حسب حكومة الوحدة الوطنية على صفحتها بفيسبوك أن الحكومة أنجزت أكثر من 1345 مشروعا من مشاريع عودة الحياة في مختلف المجالات .

وأعلن الدبيبة الاستمرار في إنشاء الطريق الساحلي الممتد من امساعد الى راس اجدير,مشيرا إلى أن المراكز الطبية والمستشفيات في ليبيا أصبحت نقطة للتوطين العلاج بالداخل وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

كما أعلن رئيس الحكومة عن إطلاق مبادرة تأسيس مؤسسة العمل الديني الرسمي في ليبيا تحت شعار (واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) ؛ لتكون بمثابة ميثاق وطني في الشؤون الدينية تشارك فيه كل الأطراف.

وأوضح الدبيبة أنه تم استكمال استحقاق المواطنين من خلال تنفيذ جدول المرتبات الموحد، الذي شمل كل الموظفين في القطاعات والعمل جاري على تكملة ومعالجة الباقي.

ولفت إلى استمرار خطة معالجة أزمة المياه في ليبيا، معقبًا: «انظروا اليوم إلى الشباب وهم يتداولون أخبار منح الإسكان والفروض.. هناك 100 ألف شاب وشابة حصلوا على منحة الزواج ورصدنا تخصيص 25 ألف قرض سكني لهم».

وشدد رئيس الحكومة على المضي قدما في معالجة تبعات الحرب ودعم الأسر المتضررة، منوها بتقديم منح مالية لأكثر من عشرة ألف أسرة نازحة.

على صعيد آخر أعرب الدبيبة في كلمته عن دعمه لكل الجهود الرامية إلى التهدئة ووقف الإقتتال في السودان.

وحيا الدبيبة في هذا الصدد وزراتي الخارجية والمواصلات على جهودهم المبذولة في عودة الليبيين سالمين من السودان إلى أرض الوطن وتأمين سلامتهم.