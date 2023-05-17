الكهرباء تحقق انجاز قياسي وتعلن استبدال المحول المحترق بمحطة سي حسين ودخوله على الشبكة بقدرة 100 ميجا

أعلن المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء وئام التائب الدخول بالمحول الثاني بمحطة سي حسين على الشبكة بقدرة 100 ميجا.

وقال التائب في تصريحات صحفية أنه تم استبدال الكوابل المتضررة جراء الحريق الذي شب بالمحطة خلال الأيام الماضية.

وأضاف التائب أنه “لم يتبقى سوى استبدال المحول المحترق بالمحول الجديد الذي يزن أكثر من 100 طن بعد أن وصل للمحطة ليلة الثلاثاء”.

واشار التائب إلى أن عملية نقل المحول استغرقت قرابة 6 ساعات من مخازن الشركة بمنطقة القربولي لتعود بذلك المحطة للعمل بكامل قدرتها من جديد.

ونوه التائب إلى أنه تم إرجاع التيار الكهرباء للمنازل في زمن قياسي مقارنة بجسامة الأضرار التي لحقت بمكونات المحطة.