بتعليمات من بن قدارة.. “سرت للنفط” تنجح بتغذية محطة جنوب طرابلس بالغاز الطبيعي

الوطن|متابعة

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عن نجاحها في تغذية محطة جنوب طرابلس بالغاز الطبيعي، لأول مــرة منذ بدء إمدادات الغاز من محطة كبس البريقة عبر المنظومة الساحلية للجناح الغربي.

وأضافت الشركة خلال بيان لها أن الغاز قد قطع ما يقرب من أكثر من ألف كيلو متر عبر الخط الساحلي من الحقول المنتجة إلى محطة الكبس الرئيسية البريقة وغربًا إلى محطة كهرباء جنوب طرابلس مرورًا بمحطات التخفيض وقياس الضغط.

وبلغ إجمالي كميات الغاز أكثر من 150 مليون قدم مكعب يتم ضخها يومياً عبر خط الغاز من البريقة شرقاً إلى محطة جنوب طرابلس غرباً.

وجاء هذا الإمداد على إثر التعليمات التي وجهها فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برفع ضغط خط الغاز “البريقة – مصراتة” إلى الضغوط التشغيلية الآمنة لتغذية الجناح الغربي دعماً لمحطات الكهرباء ومصنع الحديد والصلب أثناء فترة توقف الإمدادات من مجمع مليته.

وأشارت الشركة إلى أنها أخـذت على عاتقها قبول هذا التحدي التزاماً بالتوجيهات الصادرة ، ودعماً لاستقرار الشبكة العامة للكهرباء وتأمين الإمدادات لمحطات الكهرباء ومجمع الحديد والصلب التي توقفت مع توقف مجمع مليتة بدخوله في أعمال الصيانة.

وبهذا الإنجاز فقد تم توفير مبالغ طائلة كانت سترهق كاهل الميزانية العامة للدولة لاستيراد الوقود السائل لتشغيل محطات الكهرباء والتحلية.