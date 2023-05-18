تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 18 مايو 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 18 مايو 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7983 دينار، مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1973 دينار، والجنيه الاسترليني 5.9854 دينار، والدولار الكندي 3.5631 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2425 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، الذي يمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2794 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3068 دينار، والدينار التونسي 1.5585 دينار، والدرهم المغربي 0.474 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: