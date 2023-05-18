المركزي: فاتورة تهريب الوقود تقدر بأكثر من 30 مليار دينار

الوطن| رصد

قال مدير إدارة الدراسات والبحوث بمصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، إن فاتورة تهريب الوقود تقدر بأكثر من 30 مليار دينار، وبنسبة 30% من قيمة فاتورة المحروقات.

وأضاف عيسى خلال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة الأربعاء في طرابلس، أن فاتورة الدعم، وفق هيكل الإنفاق العام خلال 2022، بلغت 50.8 مليار دينار، والمرتبات 50.9 مليار دينار، النفقات التيسيرية 23.3 مليار، وباب التنمية 33.7 مليار، داعيًا إلى إعادة النظر في هيكلة الإنفاق العام ليكون الإنفاق التنموي الأكبر.

وأوضح أن حجم الإنفاق على الدعم خلال الفترة من 2011 إلى 2022، بلغ 170.4 مليار دينار، في حين بلغ الإنفاق على التنمية خلال تلك الفترة 81.4 مليار دينار.

أما خلال السنوات الأربع الماضية، فقد بلغ الإنفاق على التنمية في العام 2019 حوالي 10% مقابل 90% إنفاقًا استهلاكيًا، وفي 2020 بلغ الإنفاق التنموي 4.8% والإنفاق الاستهلاكي 95.2%، وفي العام 2021 سجل الإنفاق التنموي 16.9% والإنفاق الاستهلاكي 83.1%، وفي العام 2022 بلغ الإنفاق التنموي 11% والإنفاق الاستهلاكي 89%..