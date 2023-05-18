على الرغم من الاتفاق بين إيني ومؤسسة النفط.. الوضع في ليبيا أكثر تعقيدًا

قال بابلو سكاروني نائب رئيس بنك روتشيلد الاستثماري والرئيس التنفيذي السابق لشركة إيني الإيطالية أن الوضع في ليبيا أكثر تعقيدًا على الرغم من اتفاق الغاز الذي تم توقيعه بين إيني ومؤسسة النفط.

وتابع بالقول أن الجميع في ليبيا على الهامش كما تعتبر ليبيا دولة فاشلة اليوم من الناحية الفنية وفي مأزق سياسي كامل ما يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لنا حيث الاعتياد على استيراد نحو عشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا واليوم يتم استيراد أقل من مليار مؤكداً أنه بدون استقرار سياسي لا يوجد تنمية .

وأكد من جانبه إنه سنكون قادرين على الاستغناء عن الغاز الروسي تمامًا في العامين المقبلين وسنواصل استيراد حوالي عشرين مليون متر مكعب من الغاز الروسي يوميًا .

وقال: ضاعفنا استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة الأمريكية وهو باهظ أكثر مشيراً إلى أنه على النظام الصناعي في أوروبا وإيطاليا التعامل على المدى الطويل مع سعر طاقة أعلى مما هو عليه في الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لموقع ديكود الإيطالي.