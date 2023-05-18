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تغيير جديد في اسعار الخضروات و الفواكه في ليبيا اليوم الخميس 18 مايو 2023

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

 

ننشر اسعار الخضروات و الفواكه في السوق المحلي في ليبيا اليوم الخميس 18 مايو 2023.

وشهدت الخضروات اليوم الخميس استقرار في بعض المنتجات، وارتفاع في الطماطم، وانخفاض في الخيار والفلفل الحار والفلفل الأحمر والليمون العصري.

والفواكه شهدت استقرار ملحوظ في بعض المنتجات، وانخفاض في التفاح الإيطالي والتفاح التركي، وارتفاع في العنب الإيطالي.

وتمثل الاسعار الموضحة بالجدول اسعار السلع الأكثر استهلاكًا بالسوق المحلي .

وفيما يلي قائمة اسعار الخضروات و الفواكة في السوق المحلي في ليبيا اليوم الخميس 18 ابريل 2023 :

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