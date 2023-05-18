خاص..”غيث” يفصح ل أسباب الصرف الموازي .. ويتساءل!

رد عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي “مراجع غيث” في تصريح حصري لصحيفة الاقتصادية على ما تداول في اجتماع مجلس الوزراء حيال الصرف الموازي .

حيث قال أن التحكم في سعر الصرف من خلال إجراءات يتخذها المصرف المركزي والحكومة ممثلة في وزارة المالية وقبل أن تتساءل عن دور الصرف الموازي لماذا لا تحاول أن تناقش لماذا يتم الصرف الموازي أليش بسبب حجب المخصصات عن مؤسسات رسمية تعتبر من ضمن موسسات الدولة لو يتم توفير احتياجات تلك المؤسسات بغض النظر عن أماكن تواجدها لما كانت هناك حاجة لمًا يسمى بالانفاق الموازي .

وتابع بالقول: أما البحث عن أعذار وأسباب غير صحيحة وترك الأسباب الحقيقية وأولها غياب الإدارة الجامعية للمصرف المركزي وغياب وزارة المالية عن القيام بدورها في السياسة المالية وانعدام التنسيق بين السياسة المالية والنقدية والتعدي على اختصاصات الآخرين أليس من التحدي للمصرف المركزي أن ينشر قوائمه المالية المأخرة عشر سنوات بدل القيام بدور وزارة المالية.

وأفاد بالقول: ما تم نقاشه وإستمعت إليه هو وجهة نظر واحدة ودعاية رخيصة لإنجازات وهمية ولم يقم أحد من الموجودين وتسأل لماذا الانفاق الموازي ما أسبابه!