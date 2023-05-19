تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 19 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 19 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 19 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8103 د‫.‬ل – للبيع – 4.7863 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2825 ~ 5.2775 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6500 ~5.6100 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

615 دينار

▪️ الباوند =6.35 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.3200 ~5.3150 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =5.365 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب247.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 251.5 للجرام

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.32 ~ 5.315 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.31 ~ 5.315 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 7.00 % الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.70% الامان