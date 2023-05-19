ديوان المحاسبة يفصح عن فساد بمصلحة التخطيط العمراني.. ويتخذ عدة إجراءات

نقلاً عن مسؤول بديوان المحاسة في تصريح خاص لصحيفة الاقتصادية كشف عن مطالبة رئيس ديوان المحاسبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإعادة تشكيل لجنة إدارة مصلحة التخطيط العمراني وتشكيل لجنة عليا للتخطيط العمراني يكون من مهامها وضع الخطط الاستراتيجة وغيرها من مهام .

وتفيد ملاحظات الديوان بوجود شبهات الفساد بالمصلحة وتتمثل في تعطيل عمل مصلحة التخطيط العمراني لسنوات عديدة بالرغم من أهمية عملها في تحقيق التنمية ومعالجة العديد من الأزمات التي تمر بها الدولة والمواطن منها أزمة السكن وتأسيس المشروعات الاقتصادية التي يتطلب تمويلها مخططات معتمدة وما ترتب عليه من إهدار للأموال وضياع المقدرات الناتج عن عمليات الإزالة للمباني والمشروعات عند فتح مسارات الطرق الحيوية .

قيام رئيس المصلحة بطلب ميزانية لتنفيذ خطة مستعجلة قصيرة المدى بقيمة (2.8) مليار دينار بالرغم من مخالفتها لنظام التخطيط المعتمد ولا تعدو عن كونها عملية تقييم للعشوائيات القائمة، ويمثل هذا الرقم 10 اضعاف القيمة التعاقدية لمشروع الجيل الثالث الذي يعتبر مرحلة تخطيطية متكاملة لو تم الانتهاء منه خلال الفترة المحددة والخطة الامر الذي يثير العديد من التساؤلات حول الكفاءة والنزاهة.

قيام رئيس مصلحة بإبرام عقود لغرض توريد تجهيزات مكتبية ومعدات فنية بأسعار مبالغ فيها مقارنة بسعر السوق المحلي حيث تبين من خلال دراسة الأسعار لعدد (30) صنف أن اجمالي سعر التعاقد بلغ (12,247,995) دينار، في حين أن سعر السوق لهذه الأصناف لا يتجاوز مبلغ ( 6,278,304) دينار أي بنسبة زيادة (100%).

قيام رئيس المصلحة بشراء عدد (18) سيارة بأسعار مبالغ فيها مقارنة بأسعار السوق المحلي حيث بلغت قيمة التعاقد الإجمالية (3,136,900) دينار في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز مبلغ (2,700,000 دينار، أي بزيادة بنحو (436،900) دينار. من ضمن السيارات المشار اليها أعلاه سيارتين فارهتين نوع لكزس دفع رباعي) موديل (2021) (احداهما لرئيس المصلحة والأخرى لشخص لا يعمل بالمصلحة) وبسعر (710) ألف دينار للسيارة الواحدة في حين ان سعرهما في السوق (500) ألف دينار، وكذلك سيارة هونداي ال1 سعرها في السوق (140) ألف دينار تم شرائها بسعر (237,150) دينار، والبقية عددها (15) سيارة كريتا سعرها في السوق (76,000) دينار للسيارة الواحدة تم شرائها بسعر (98,650) دينار.

قيام رئيس المصلحة بتكليف (شقيقه) الذي تم ندبه في السابق للعمل بالمصلحة وانتهت علاقته الوظيفية معها مديرا لمكتب تم استحداثه من قبله بديوان المصلحة تحت مسمى (مكتب المتابعة) بالمخالفة لقرار تنظيم المصلحة، كما تبين منحه تذاكر سفر وحجز فندقي بقيمة (45,260) دينار خلال فترة وجيزة من عام 2022م الأمر الذي يعد تصرفا للمال العام بالمجان.

تبين تحميل المصلحة بفواتير اقامة رئيس المصلحة مع عدد (5) اشخاص في أحد فنادق طرابلس بمبلغ (131,269) دينار بالرغم من إبرام المصلحة لعقد ايجار سكن للسيد رئيس مجلس الإدارة بقيمة (6,000) شهريا.

وقيام رئيس المصلحة بتاريخ 2022/10/27م بالتعاقد مع شركة منشئة بتاريخ 2022/05/21م. ومنحها عقود تجاوزت قيمتها (6) مليون دينار الأمر الذي يعد مخالفة ويشير إلى عدد من الشبهات.