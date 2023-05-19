“بن قدارة” يفصح عن اتفاق هام بين الوطنية للنفط وايني لاستغلال الغاز المحترق

صرح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” لبلومبيرغ بخصوص “استغلال الغاز المحترق”.

حيث قال: وقعت المؤسسة الثلاثاء الماضي، اتفاق بقيمة 1.05 مليار دولار مع شركة إيني الإيطالية لاستغلال الغاز الطبيعي المحترق المصاحب للإنتاج النفطي، ومن المفترض البدء بتنفيذ هذا المشروع في عام 2025 .

وأكد أن ليبيا ستكون قادرة على إنتاج 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية العام الجاري 2023، وأن تجنب إغلاق الحقول وتحسين رواتب عمال النفط أسهم في زيادة الإنتاج بنحو الربع منذ يناير 2022 إلى 1.2 مليون برميل يوميًا الآن.

وكشف أن استثمارات بقيمة 17 مليار دولار في 45 مشروعًا ستسمح لمؤسسة النفط بزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل يوميًا في غضون خمس سنوات.

كما ستعرض حكومة الوحدة الوطنية، حقوق تطوير حقول إضافية العام المقبل، كما استأنفت مؤسسة النفط إمدادات الغاز من مجمع مليتة بعد صيانته.

ووفق بن قدارة فستبقى تدفقات الغاز مستقرة خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد صيانة المجمع.