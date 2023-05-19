شاهد.. ديوان المحاسبة يكشف عن مخالفات ووقائع فسـاد صادمة في مصلحة التخطيط العمراني ويوصي بهذا الأمر!

كشف ديوان المحاسبة في تقرير صادر عنه، عن مخالفات ووقائع فساد في مصلحة التخطيط العمراني لعام 2022 ويُوصي بإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وبحسب التقرير “تم شراء سيارتين فارهتين نوع ليكزس دفع رباعي 2021 بأسعار خيالية ومضاعفة بنسبة تزيد 100‎%‎ عن السوق المحلي، إحداهما لرئيس المصلحة والأخرى لشخص لا يعمل بالمصلحة، كما تم تعطيل عمل المصلحة لسنوات رغم أهمية عملها في تحقيق التنمية.

ووفقاً للتقرير فقد “تم طلب ميزانية 2.8 مليار دينار لتنفيذ خطة عاجلة لتقييم العشوائيات فحسب؛ هذه القيمة أكبر بعشر أضعاف من القيمة التعاقدية لمشروع الجيل الثالث الذي يعد تخطيطا متكاملاً.

واضاف التقرير أن “عقود لتجهيزات مكتبية من 30 صنفًا بأسعار مبالغ فيها بلغت 12.2 مليون دينار، وسعرها في السوق نحو 6.2 ملايين، بزيادة قدرها الضعف”.

وكشف التقرير انه “تم منح شركة عقودًا بنحو 6 ملايين دينار في أكتوبر 2022، مع أنها منشأة قبل توقيع العقود بنحو 5 أشهر فحسب”.

وأشار التقرير إلى “شراء 18 سيارة بإجمالي 3.136 ملايين وسعرها في السوق 2.7 مليون، بزيادة 436 ألف دينار”.

كما تم تكليف شقيق رئيس المصلحة مديرًا لمكتب استحدثه ومنحه 45 ألف دينار قيمة حجز تذاكر سفر وإقامة فندقية في مدة وجيزة من عام 2022، وفقاً للتقرير.