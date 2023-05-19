السلطات الليبية تكشف موقفها من رفع دعم المحروقات

العربي الجديد – أحمد الخميسي

أكدت مصادر مسؤولة في حكومة الوحدة الوطنيّة، لـ”العربي الجديد”، الاستمرار في دعم المحروقات، وأكدت عدم وجود نية لاستبداله أو لرفعه خلال عام 2023.

وأوضحت أن مجلس الوزراء ناقش، في اجتماعه الخميس، مسألة دعم المحروقات، لكنه لم يتخذ أي إجراء بشأن رفع الدعم جزئيا أو كليا، لأن الشارع الليبي غير مُهيّأ لإجراء من هذا العيار.

وقال رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خلال اجتماع المجلس، إن “رفع الدّعم عن المحروقات أصبح واجبا وطنيا نظرا إلى الأسعار في دول الجوار”.

في المقابل، تساءل الباحث الاقتصادي عادل المقرحي عن الدافع وراء من يطلبون رفع الدعم في ظل ارتفاع معدلات الفقر، مع غياب أي نظام للمساعدة الاجتماعية خاص بالطبقات الفقيرة والمهمشة التي تُعد الفئات الأكثر تضرّرا من ذلك. وسأل: “كيف يمكن تعويض تداعيات ارتفاع الأسعار على الطبقتين المتوسطة والفقيرة؟”.

وأوضح لـ”العربيّ الجديد” أنه لا يوجد دعم نقدي بدل الدعم السلعي منذ عام 2015، والآن يجرى الحديث عن رفع دعم المحروقات، فمن يضمن أن يجرى استبدال دعم الوقود بدعم آخر نقدي يُجاري ارتفاع الأسعار ويحتوي صدمة الأسعار التي ستحدث مباشرة؟

وعلى النقيض من ذلك، يتفاءل المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي بإجراء رفع الدّعم على المحروقات، حيث قال لـ”العربي الجديد” إن الرفع سيؤدي إلى حصول الدولة على مزيد من الأموال، ومن ثم يمكنها توفير الدعم للأسر الفقيرة ولمحدودي الدخل، مؤكدا أن فاتورة الدعم أصبحت ثقيلة على الموازنة العامّة، وقال إن الدّعم يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء في النقل والكهرباء والغاز.

وتعتمد ليبيا على 5 مصاف لتكرير النّفط، ويغطّي إنتاجها 30% من احتياجات السّوق المحلّيّة، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية 70% تقريبا من احتياجات البلاد.

كما تعتبر ليبيا من أرخص دول العالم في سعر البنزين الّذي يهرب إلى دول مجاورة، وقد وصلت قيمة الدّعم للأسر اللّيبيّة إلى 3 آلاف دولار سنويّا عام 2016، بينما كانت 7 آلاف دولار عام 2010.

ويحظى الوقود في ليبيا بدعم قويّ من الحكومة، ما يجعل سعره في مستوى أقلّ من يورو واحد للعشرين ليترا، أي أنّه أقلّ من سعر ليتر واحد من المياه المعدنيّة. وبالتالي، فإن تهريبه إلى الدول المجاورة مربح للغاية.

وصنّفت ليبيا عالميّا كثاني أرخص دولة في سعر الوقود، حيث يبلغ ثمن ليتر البنزين أو الدّيزل 150 درهما (0.15 دينارا ليبيا) أو ما يعادل 3 سنتات أميركيّة للّيتر الواحد، وتمتلك ليبيا أرخص سعر للبنزين في العالم بحسب “بوّابة أسعار البِترول العالميّة”.