تغيير جديد.. أسعار العملات مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم السبت 20 مايو 2023

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 20 مايو 2023 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك و بطاقات الدولار الامان و الدينيز مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 20 مايو 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.8103 د‫.‬ل – للبيع – 4.7863 د.ل للشراء

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2750 ~ 5.2700 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.6400 ~5.6000 دينار

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

615 دينار

▪️ الباوند =6.35 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب 5.3175 ~5.3125 دينار

▪️ دولار حوالة دبي =5.36 دينار

▪️ الليرة التركية

0.27 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.14 دينار

▪️ الدينار الاردني

7.35 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~2.85 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب249.00 دينار

▪️ الذهب المسبوك = 253.0 للجرام

دولار بشيك التجارة والتنمية =5.31 ~ 5.315 دينار

دولار بشيك الوحدة =5.31 ~ 5.305 دينار

نسبة سحب البطاقات دولار = 7.00 ~6.90 % الدينيز

نسبة سحب بطاقات دولار = 3.70% الامان