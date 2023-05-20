الحويج: ليبيا قادرة على تحقيق التحول للاقتصاد الرقمي

الوطن| رصد

يرى وزير الاقتصاد والتجارة بالحكومة منتهية الولاية، محمد الحويج، أن ليبيا تمتلك موارد وكفاءات بشرية قادرة على تحقيق التحول للاقتصاد الرقمي.

ونوه الحويج خلال فعاليات المنتدى المصرفي المغاربي حول الاقتصاد الرقمي لإعادة إعمار ليبيا، إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت عدة منظومات مما يساعد في التحول الرقمي.

وأكد الحويج على أن دور المصارف المغاربية والمصارف الليبية في تعزيز قطاع الاقتصاد الرقمي وتقديم الحلول بمجال التكنولوجيا المالية والمساهمة في تمويل مشاريع إعادة الإعمار بليبيا، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا في التمويل والاستثمار في كافة الأنشطة الصناعية والزراعية والخدمات والبنية الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

ويهدف المنتدى إلى تطوير الخدمات الذكية والتكنولوجية الرقمية لتحسين الخدمات المصرفية وخلق بيئة لتنفيذ مشاريع مستقبلية في مختلف القطاعات، بحضور وكيلي وزارة التخطيط والزراعة والثروة الحيوانية، والقنصل العام الليبي والملحق التجاري في القنصلية العامة الليبية إسطنبول.