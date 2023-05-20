الشيباني: البعثة تسعى لوضع الأموال الليبية تحت الوصاية

الوطن| رصد

قال المحلل الاقتصادي محمد الشيباني، إن آلية الإشراف المقترحة من البعثة الأممية للإشراف على الموارد الليبية سبق وطرحتها السفارة الأميركية.

وأوضح الشيباني في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن هذه الآلية تعني الوصاية على الأموال الليبية من دون تحديد الفترة ولا الأساس القانوني في ظل وجود حكومتين في البلاد.

وانتقد خبراء ومحللون اقتصاديون دعوات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي إلى إنشاء آلية دولية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من مختلف أرجاء الدولة للإشراف على الإنفاق، واعتبروا أنها وصاية على النفط وعلى إدارة أموال البلاد من العملة الصعبة.